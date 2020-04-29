مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في سياني إب

الأربعاء 29 أبريل 2020

قتل مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، برصاص قيادي من مليشيا الحوثي، وسط انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا الحوثية بحق أبناء المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مواطن قتل في قرية "قتر" بعزلة "العربيين" برصاص قيادي حوثي ولاذ بالفرار عقب الجريمة.

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وأضافت المصادر، أن المواطن القتيل يدعى "أحمد علي احمد عامر" والذي قام بقتله يدعى "زكريا فضل المروعي" نجل شقيق القيادي الحوثي "عبدالواحد المروعي" والمعين من قبل المليشيا وكيلا لمحافظة إب للشؤون الفنية بالمحافظة.

وبحسب المصادر، فإن القتيل "عامر" يعد الضحية السادس للقيادي الحوثي "المروعي" حيث سبق وأن ارتكب جرائم قتل بحوادث نتفرقة دون أن يتم محاسبته أو القبض عليه، في الوقت الذي يستند على عمه في إرتكاب الجرائم وقتل المواطنين بدم بارد.

وتمارس مليشيا الحوثي الإنقلابية جرائم وإنتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة بمحافظة إب، منذ سيطرتها على المحافظة في منتصف أكتوبر 2014م، والتي بلغت أكثر من 15 ألف جريمة وانتهاك بحسب تقارير محلية وحقوقية.