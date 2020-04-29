"الخليج": الحرب ضد كورونا لم تنته بعد قد نكون في منتصفها أو في أولها

الأربعاء 29 أبريل 2020

قالت صحيفة إماراتية، إن تعود الحياة إلى بعض شرايين الوطن، وتفتح مراكز ووجهات اقتصادية وخدمية أبوابها جزئياً، ويعود النشاط إلى الأسواق والمراكز التجارية، فهذا لا يعني أن خطر وباء كورونا قد انتهى، أو أن الأمور عادت إلى طبيعتها، فالوباء ما زال موجوداً، ويقضّ المضاجع، ويحصد يومياً عشرات الأرواح، والإصابات في بعض الدول تتضاعف، وقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس الثلاثة ملايين شخص، وتوفي ما يزيد على 207 آلاف آخرين، وما زال العالم يبحث عن العلاج الشافي الذي لم يتوفر بعد رغم انشغال مئات المختبرات العالمية بالأبحاث والتجارب.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء: إذاً، نحن في مواجهة وباء لم يستسلم بعد، وأمام عالم لم يخرج إلى بر الأمان، لكنه يجهد لاستعادة عافيته في حرب هي الأقسى والأمر والأخطر في العصر الحديث.

وذكرت أنه عندما تتخذ دولة الإمارات إجراءات للتخفيف من سطوة الوباء مثل الفتح الجزئي للأنشطة التجارية والاقتصادية، وكذلك العزل المنزلي، فإنما ذلك بهدف إراحة الناس وتمكينهم من التنفس خارج الجدران، خصوصاً في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه لا يعني ذلك أن الأمور عادت إلى طبيعتها، أو أنه يمكن الاستهانة بالوباء، وبالتالي التخلي عن الإجراءات التي تلزمنا بالحذر والوقاية مثل التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وارتداء الكمامات والتعقيم في الأماكن التي نزورها أو نقصدها للشراء أو لقضاء حاجياتنا الاجتماعية وخلافها.

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وشددت على أن الحرب ضد كورونا لم تنته بعد، قد نكون في منتصفها أو في أولها، طالما هو قادر على القتل والفتك والانتشار، وطالما أن العالم ما زال عاجزاً عن محاصرته واجتثاثه.. لافتة إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس حذر من أن فيروس كورونا "لن ينتهي قريبا"، وعبر عن قلقه العميق إزاء تزايد منحنى الإصابات بالفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية، وتابع قائلاً "أمامنا طريق طويل والكثير من العمل".

وأوضحت أنه لكل ذلك، علينا بالمزيد من الحذر واليقظة، وأن لا نتعامل مع الفتح الجزئي لبعض النشاطات الحياتية على أننا دخلنا آخر النفق، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، وبالتالي استسهال الأمر.

وأضافت : من حقنا أن نتفاءل، ومن حقنا أن نعيش متعة الحياة ونشعر بالفرح والسعادة ولكن من الواجب أيضاً أن نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة المعنية في الدولة حرصاً على صحة المواطن والوطن، والتخفيف من تداعيات الوباء.

ودعت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إلى عدم الاستسهال أو التهاون، واعتبار الفتح الجزئي للحياة بمثابة استراحة محارب كي نستعيد نشاطنا ونتنفس الصعداء، ونستكمل الحرب ضد هذا الوباء الخبيث.