شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة في صنعاء جراء انفجار اسطوانة غاز تالفة والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 أكد سكان أن امرأة فارق الحياة جراء انفجار أسطوانة غاز تالفة في أحد أحياء العاصمة صنعاء وسط تجاهل المليشيا الحوثية لاستمرار حصد المزيد من الضحايا نتيجة انتشار اسطوانات الغاز التالفة التي توزعها شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها

وذكر السكان، أن المواطنة خديجة سالم (48 عاما) توفت مساء الاثنين 27 ابريل 2020م اثر انفجار اسطوانة غاز بعد تسرب مادة الغاز داخل منزلها بحي الصافية. Advertisements وأشاروا إلى ان انفجار اسطوانة الغاز تسبب في اضرار مادية فادحة داخل المنزل. وحمل سكان الحي قيادة شركة الغاز بصنعاء المسؤولية القانونية جراء هذه الحادثة باعتبارها جريمة متعمدة جراء اسطوانات الغاز التالفة التي تقوم بتوزيعها للأهالي.

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