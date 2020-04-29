شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
أكدت مصادر محلية أن جماعة الحوثي اختطفت من قرية "بيت السلامي" بمديرية الحيمة الخارجية، غربي صنعاء، تسعة من شبابها، بينهم أربعة أشقاء.
ووفق المصادر، فإن المختطفين هم "سيف ورزق وأحمد ويحيى وبكيل محمد عبده السلامي، وكذا عايش وعبدالإله وعلي وعبده حسين السلامي".
وأضافت المصادر، أن الجماعة الحوثية قامت باختطافهم من منازلهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن حملة الاختطافات الحوثية طالت عشرات الشباب في عدد من قرى الحيمتين وحراز وبني ومطر وهمدان، ومديريات أخرى بمحافظة صنعاء.
وأكدت أن جماعة الحوثي شنت حملات مماثلة في أمانة العاصمة، وفي محافظات عمران والمحويت وذمار ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة.
يذكر سجون جماعة الحوثي تضم آلاف المختطفين من مختلف المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها شمال ووسط اليمن
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