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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الصحة في عدن ينفي تسجيل أية إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
نفى مكتب الصحة في العاصمة المؤقتة عدن "تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء الموافق 2020/4/29".
وذكر مكتب الصحة في بيان صحافي نقلته وكالة الانباء الحكومية سبأ أن "هناك ما لا يقل عن 14 حالة وفاة نتيجة السيول، هي التي جعلت بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يفسرون هذا الأمر تفسيراً خاطئاً، ما تسبب بحالة هلع لدى المواطنين".
ولفت البيان إلى أن "فرق اللجنة الصحية المختصة نفذت نزولاً ميدانياً وتأكد لها عدم وجود اي حالة مصابة بالفيروس في عدن".
ودعا البيان المواطنين الى التواصل مع مكتب الطوارئ بوزارة الصحة في حالة وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا عبر الارقام التالية: (358260 او 358259)
يشار إلى أن هذا البيان جاء بعد إشاعات متواصلة طوال الأيام الماضية حول مرض مميت في عدن، وتداول ناشطون وأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات من مرض أصاب العشرات في عدن ، داعين إلى سرعة التدخل من وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، والمنظمات الإغاثية
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