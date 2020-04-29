مصرع 16 قياديا حوثيا في عدد من جبهات القتال

الأربعاء 29 أبريل 2020

قالبت مصادر عسكرية إن نحو 16 من القادة الميدانيين في جبهات غرب مأرب وشرقها وجبهة نهم، لقوا مصرعهم، بينما تم أسر قيادي آخر في جبهات نهم وصلب والعلم، حيث تشتد المواجهات بين القوات المشتركة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.



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وخلال المواجهات التي شملت جبهتي صرواح وصلب والعلم وشرق الجوف، لقيت قيادات ميدانية مصرعها بينها حسين مرح، قائد قطاع جبهتي ‎صلب ونجد العتق، شرق مديرية ‎نهم، بنيران الجيش والقبائل. وفي جبهة العلم، شمال محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالقبائل، من أسر ‏القيادي الحوثي المدعو نجم الدين العماد.

و في الحديدة، واصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب المحافظة الواقعة في الساحل الغربي للبلاد، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل هستيري من مناطق تمركزها، صوب الأحياء السكنية في أطراف مديرية حيس والمزارع والقرى، مخلفة حالة من الخوف والذعر في أوساط السكان