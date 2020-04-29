وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 ألفا و657 شخصًا، بتسجيل 1073 حالة جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.



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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا بلغ 5957 في إيران، بعد وفاة 80 شخصا، لافتا إلى أنه بين الإصابات المسجلة نحو 2965 في وضع حرج.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 73 ألفا و791 شخصًا، بينما خضع 453 آلاف و386 شخصا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس، حسب وكالة أنباء (إرنا) الرسمية.