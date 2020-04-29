شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:00 مساءً, 29 أبريل 2020 م المناطق - واس سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال ال24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3740.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.

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