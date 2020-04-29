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مصرع 36 عاملا  إثر احتراق موقع بناء بكوريا الجنوبية

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أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن مالايقل عن 36 عاملا قتلوا وأصيب عشرة آخرون إثر اندلاع حريق في موقع بناء بإقليم جيونجي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق وقع بمدينة إيشيون، على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة سول.

ويشتبه المسؤولون أن يكون الحريق ناجما عن انفجار غير مقصود خلال عملية بناء.

وقال رجال الإطفاء" يبدو أن الحريق انتشر سريعا، ويبدو أن الضحايا لم يتمكنوا من الخروج خلال الحريق".

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