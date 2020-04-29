شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 36 عاملا إثر احتراق موقع بناء بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق وقع بمدينة إيشيون، على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة سول.
ويشتبه المسؤولون أن يكون الحريق ناجما عن انفجار غير مقصود خلال عملية بناء.
وقال رجال الإطفاء" يبدو أن الحريق انتشر سريعا، ويبدو أن الضحايا لم يتمكنوا من الخروج خلال الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 36 عاملا إثر احتراق موقع بناء بكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.