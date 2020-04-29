شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في هجوم انتحاري في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم انتحاري وقع في أطراف كابل،وذلك في أول هجوم على العاصمة الأفغانية منذ أكثر من شهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان في بيان، أن انتحارياً فجر نفسه أمام نقطة عسكرية، مضيفاً أن الهجوم استهدف معسكراً للقوات الخاصة في ضواحي كابل.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم
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