شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكويتي يشكر المملكة على تسهيل مغادرة الفريق الطبي الصيني إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح عن شكره لوزارتي الخارجية والصحة في المملكة على التسهيلات التي قدمت للفريق الطبي الصيني لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية للمغادرة إلى دولة الكويت.

وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ، الليلة الماضية ، أن هذا تعبير واضح على التعاون الخليجي بين وزارتي الصحة الكويتية والسعودية.