شكرا لقرائتكم خبر عن «الألكسو» تُطلق منصة إلكترونية للتضامن المجتمعي ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، منصة إلكترونية تفاعلية للتضامن المجتمعي، تهدف إلى تيسير تقديم المساعدات من المانحين إلى المحتاجين، عبر ربط مكونات المجتمع المدني ومؤسساته مع المنصة.

وأوضحت الألكسو في بيان أطلقته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم، أن هذه المباردة تأتي نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية، جراء تفشي وباء كورونا، والذي أدّى إلى فرض الحجر الصحي الجزئي أو الشامل في أغلب الدول للحد من انتشار الوباء، مما تسبب في انقطاع الكثير من الأفراد عن العمل وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر.

وبينت الألكسو ، أن هذه المنصة تأتي في إطار مساهمة الألكسو في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة الكورونا ، مشيرةً إلى أن هذه المنصة تهدف إلى معاضدة مجهودات المجتمع المدني لمجابهة الفقر وتفشي تداعياته الاجتماعية.