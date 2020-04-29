شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يخترق أجواء العاصمة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية. وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة جنوب لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المكورة باتجاه الأراضي المحتلة.

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