شكرا لقرائتكم خبر عن للمطالبة بإنقاذهم من كورونا .. فلسطينيون يعتصمون أمام مكاتب الأونروا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

اعتصم نازحون فلسطينيون من سوريا اليوم أمام مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ، للمطالبة بإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم من حالة الجوع والحرمان والفقر التي يتعرضون لها ، وبالخطر الداهم بسبب انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ).

ورفع المعتصمون مذكرة موجهة لرئاسة الأونروا ومديرها العام في لبنان كلاوديو كوردوني بوضع العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا الى لبنان ، مؤكدة أنها تعيش ظروف اقتصادية و معيشية واجتماعية خانقة ، بسبب الحرمان التراكمي الذي يعيشه النازحون الفلسطينيون ، لافتة إلى أنها تفاقمت بشكل حاد مع انتشار فيروس كورونا.