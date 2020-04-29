شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 2144 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و325 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 212917 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 24275 حالة وفاة .

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