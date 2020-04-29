أبو الغيط يدعو لهدنة في ليبيا ويدين التدخلات الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إدانته للتدخلات الخارجية (في إشارة إلى تركيا) في الأزمة الليبية، داعيا الأطراف الليبية إلى الالتزام بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

وقال مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، في بيان، الأربعاء، إن أبو الغيط جدد التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية.

وأشار إلى موقف الجامعة العربية الواضح والصريح برفض كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد.

وأكد أبو الغيط أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي.



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ولفت إلى أن المسار السياسي المطلوب لا بد أن يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك المليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية.

كما يشمل المسار السياسي توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

والخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، خارطة طريق لحل الأزمة في بلاده، عبر تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي الأقاليم وبإشراف الأمم المتحدة.

وفي أبريل/نيسان 2019، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة لاستعادة العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات التي جلبتها حكومة الوفاق من كل حدب وصوب بدعم تركي لا يتوقف، سواء بإرسال المرتزقة أو بتهريب السلاح، في تدخل فاقم من معاناة الليبيين.