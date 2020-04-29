انت الان تتابع إيران تسجل 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5957 حالة، بعد تسجيل 80 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 93 ألفا و657 حالة، بعد تسجيل1073 حالة إصابة جديدة.

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وأوضح أن2965 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 73 ألفا و 791 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).