انت الان تتابع عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا يقفز مجددا إلى 325 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أحصت اسبانيا الأربعاء وفاة 325 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية مرتفعة عن سابقتها (301 الثلاثاء)، وفق وزارة الصحة. وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 24 ألفا و275 شخصا في ثالث بلد متضرر جراء تفشي الوباء في العالم. ويبلغ الفارق مع الحصيلة الإجمالية ليوم الثلاثاء 453 وليس 325 إذ أوضحت الوزارة أنّ سبب ذلك يعود إلى إخطارها ب128 وفاة لم تسجل في الساعات ال24 الأخيرة في إحدى المناطق.

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