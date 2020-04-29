شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740 حالة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 24.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأربعاء، شفاء 213 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1389.