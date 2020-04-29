شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح 15 في كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيرا انتحاريا في ضاحية على مقربة من العاصمة الأفغانية كابول قتل ثلاثة وجرح 15 يوم الأربعاء.

Advertisements وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان ”فجر انتحاري متفجراته وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء“. وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح 15 في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.