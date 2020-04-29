شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 721.



وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 24 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 150 حالة.

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