- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 ألفا و657 شخصًا، بتسجيل 1073 حالة جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا بلغ 5957 في إيران، بعد وفاة 80 شخصا، لافتا إلى أنه بين الإصابات المسجلة نحو 2965 في وضع حرج.
وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 73 ألفا و791 شخصًا، بينما خضع 453 آلاف و386 شخصا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس، حسب وكالة أنباء (إرنا) الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.