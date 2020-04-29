فيصل كرامي: رياض سلامة لم يقدم اجوبة واضحة على اسئلة رئيس الحكومة

اشار رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا على المؤتمر الصحفي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، الى ان "سلامة لم يقدم اجوبة واضحة على اسئلة رئيس الحكومة حسان دياب ومخاوف الشعب اللبناني حول ودائعهم ومدخراتهم وسقف سعر صرف الليرة".
ولفت كرامي الى ان "سلامة لم يبرر السياسات النقدية التي انتهجها لعقود وثبت فشلها، وقد تنصّل من المسؤولية وقدّم نفسه حاكماً بأمره وبأمر الليرة وبأمر البلد".
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