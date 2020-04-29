فيصل كرامي: رياض سلامة لم يقدم اجوبة واضحة على اسئلة رئيس الحكومة

اشار رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تعليقا على المؤتمر الصحفي لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ اليوم، الى ان "سلامة لم يقدم اجوبة واضحة على اسئلة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ومخاوف ​الشعب اللبناني​ حول ودائعهم ومدخراتهم وسقف سعر صرف ​الليرة​".

ولفت كرامي الى ان "سلامة لم يبرر السياسات النقدية التي انتهجها لعقود وثبت فشلها، وقد تنصّل من المسؤولية وقدّم نفسه حاكماً بأمره وبأمر الليرة وبأمر البلد".

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