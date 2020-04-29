مجلس الوزراء منعقد في السراي لاستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية

التأمت جلسة ​مجلس الوزراء​ قرابة الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور ​حسان دياب​ في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، قبل اقرارها في الجلسة التي ستعقد في ​القصر الجمهوري​ يوم غد الخميس.

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