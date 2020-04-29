التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي، وفد "جمعية المصارف" برئاسة سليم صفير، وتمّ التداول بالأوضاع الماليّة والنقديّة العامّة وأوضاع القطاع المصرفي.
وأعلم دياب وفد الجمعية أنّ "الخطّة الإقتصاديّة والماليّة للحكومة ستُدرس من قِبل مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، وسيتمّ إطلاع "جمعية المصارف" عليها بعد إقرارها".
من جهته، أبلغ وفد الجمعية، دياب أنّ "الجمعية ستقدّم للحكومة خطّتها للحلول الإقتصاديّة والماليّة خلال 15 يومًا كحدّ أقصى من تاريخه". وقد أعربت الجمعية عن شجبها الشديد لـ"التعدّيات المستمرّة على الأملاك الخاصّة والعامّة لا سيّما مقرّات وفروع المصارف"، لافتةً إلى أنّها "تصرّفات غير مقبولة وغير مبرّرة بكلّ المقاييس"، متمنيةً من دياب "العمل على وقفها بأسرع وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد جمعية المصارف لدياب: التعديات على مقرات وفروع المصارف تصرفات غير مقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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