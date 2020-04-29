وفاة النائب السابق جورج نجم بعد معاناة مع المرض

توفي النائب السابق جورج نجم بعد صراع مع المرض.

ويحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه عند الثانية من بعد ظهر يوم غد الخميس، في ​كنيسة مار نقولا​ في عين المير، ​قضاء جزين​ مسقط رأسه.

وكان النائب السابق نجم زاول مهنة المحاماة منذ نحو 35 عاما رافع فيها عن أهم القضايا الوطنية والاجتماعية ودخل الندوة البرلمانية عام 2000 عن كتلة "الوفاء للمقاومة" وتميز بدفاعه عن القضايا الوطنية وقضايا ​الجنوب​ ومنطقته جزين.

تقبل التعازي ايام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ايار في منزل الفقيد الكائن في عين المير.