توفي النائب السابق جورج نجم بعد صراع مع المرض.
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثانية من بعد ظهر يوم غد الخميس، في كنيسة مار نقولا في عين المير، قضاء جزين مسقط رأسه.
وكان النائب السابق نجم زاول مهنة المحاماة منذ نحو 35 عاما رافع فيها عن أهم القضايا الوطنية والاجتماعية ودخل الندوة البرلمانية عام 2000 عن كتلة "الوفاء للمقاومة" وتميز بدفاعه عن القضايا الوطنية وقضايا الجنوب ومنطقته جزين.
تقبل التعازي ايام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ايار في منزل الفقيد الكائن في عين المير.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة النائب السابق جورج نجم بعد معاناة مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.