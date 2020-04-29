جورج عطالله: لا للعفو والأولوية للملفات المالية- الاقتصادية

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، في تعليق على مواقع التوصل الإجتماعي، أسباب رفضه لقانون العفو، قائلًا: "لا للعفو لأنّ: بالمبدأ والقناعة لست مع قوانين العفو، الأولويّة للملفات الماليّة- الاقتصاديّة، التشريع يجب أن يكون لمكافحة الجريمة لا لتشريعها، كي لا نقتل القتيل مرّتين، الإقتراحات المطروحة تتضارب مع قانون العقوبات وغيره،مَن يشملهم العفو المقترح لا يزالون يرتكبون الجرائم المطلوب العفو عنها، والإقتراحات المطروحة تخفي عفوًا مبطّنًا لكلّ الجرائم".

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