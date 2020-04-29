الامن الداخلي: قرار التعبئة ادى الى تراجع ملحوظ في حوادث السير

اشارت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه "خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة، برز أمر إيجابي وهو تراجع ملحوظ في عدد الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عنها".

تجدر الإشارة الى انه على الرغم من انخفاض اعداد قتلى ​حوادث السير​، كان من المفترض ان تكون هذه الاعداد اقل مما هي عليه، الا ان بعض السائقين يستغلون خلو الطرق في خلال هذه الفترة، فيقودون مركباتهم بسرعة جنونية ومتهورة، ما يؤدي الى حوادث مميتة.

وفي هذا الإطار، تستمر مفارز السير بالعمل على مراقبة السرعة الزائدة ليلا نهارا من خلال ​الرادارات​ المنتشرة على مختلف الطرقات ال​لبنان​ية.

وفي ما يلي إحصائيات عن نتيجة حوادث السير بين فترتين من 16/3/2019 لغاية 20/4/2019 وبين 16/3/2020 لغاية 20/4/2020.

​السنة​ حادث قتيل جريح

من 16/3/2019 لغاية 20/4/2019 531 45 718

من 16/3/2020 لغاية 20/4/2020 176 19 230

نسبة التراجع 66.8 % 57.7 % 67.9 %

واكدت المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والعالم على السواء، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم، وتدعو المواطنين الكرام الى التحلي بالمسؤولية والتعاون معها لجهة الحرص على تطبيق القوانين واحترامها والتقيد بها، وتذكرهم بأن التقيد ب​قانون السير​ ينقذ الأرواح على الطرقات".