أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية بالبقاع: لن نفتح أبوابنا بـ4 أيار اعتراضا على الشروط المفروضة

لفت أصحاب ​المطاعم​ والمؤسّسات السياحيّة في ​البقاع​، في بيان، عقب اجتماع طارئ تداولوا خلاله بالأوضاع المأساويّة الّتي يعاني منها القطاع، إلى "أنّهم يتبنّون المطالب الّتي تقدّمت بها نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري".

وأعلنوا "عدم التزامهم بفتح أبواب مؤسّساتهم في الرابع من أيار المقبل، اعتراضًا على الشروط المفروضة من قِبل ​الحكومة​"، داعين إلى "إعتبار هذا القرار صرخةً بوجه الحكومة و​مجلس النواب​ والمؤسّسات الرسمية وأصحاب الملك". وذكّروا السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة أنّ "القطاع المطعمي والسياحي الّذي هو عماد من أعمدة ​الإقتصاد​ الوطني، مهدّد بالإنهيار في ظلّ الظروف الراهنة، ولا يمكن لمؤسّساتنا الإستمرار من دون خطّة إنقاذ حكوميّة تُراعي مصادر رزق أصحاب المؤسّسات والعاملين فيها".

وطالب المجتمعون، نواب البقاع بـ"الإطلاع بمسؤوليّاتهم التشريعيّة لحماية القطاع، وتبنّي اقتراحات النقابة في مجلس النواب".