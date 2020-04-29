السيد فضل الله: معركة الإصلاح قاسية وصعبة

اشار السيّد ​علي فضل الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان الاستنفار الطائفيّ الذي شهدناه في مواجهة أيّ مساس بجذور ​الفساد​، أشعَرَ اللّبنانيّين بأنّ معركة الإصلاح صعبة وقاسية وطويلة، حيث لا يتردّد الكثير من زعماء هذا الوطن في إحراقه، إذا اقتربت يد العدالة لمحاسبة الذين أثروا على حساب كرامة هذا الشّعب ومصير الوطن.

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