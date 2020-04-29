ميقاتي: على السلطة ايجاد حل سريع حتى لا يبقى الجيش على تماس مباشر مع اهله بالشارع

اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "صرخة الناس في الشوارع محقة نتيجة الاوضاع الراهنة، ولطالما حذرنا طوال الفترة الماضية من عدم المباشرة بالاصلاحات الاقتصادية وإيجاد فرص عمل"، لافتاً إلى أننا "نفهم وجع الناس وصرختهم، خصوصا في طرابلس، لأننا على تواصل مباشر مع الناس ونحاول قدر المستطاع الوقوف الى جانبهم لتغطية تقصير الاجهزة الرسمية المعنية او عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات، الا انّ التعديات القائمة على الممتلكات العامة والخاصة لا تخدم بالتأكيد مطالب الشعب المحقة، وليست الحل المناسب للمشكلات المطروحة".
وبعد استقباله المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في مكتبه، أشار إلى "انني اوجه تحية تقدير للجيش الذي يبذل اقصى ما يمكن لضبط الوضع ومنع التعديات، ولكن على السلطة السياسية ايجاد حل سريع حتى لا يبقى الجيش على تماس مباشر مع اهله في الشارع".
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