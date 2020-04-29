القاضي منصور تسلم ملف الفيول المغشوش

تسلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم ملف الفيول المغشوش، وباشر بدراسته تمهيدا للبدء بجلسات الإستجواب.
يشار الى أن الملف متشعب وكبير ما يستدعي استكمال التحقيقات وإصدار بعض الإستنابات.
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