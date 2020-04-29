القاضي منصور تسلم ملف الفيول المغشوش

تسلم قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ اليوم ملف ​الفيول​ المغشوش، وباشر بدراسته تمهيدا للبدء بجلسات الإستجواب. يشار الى أن الملف متشعب وكبير ما يستدعي استكمال التحقيقات وإصدار بعض الإستنابات.

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