مقتل لبناني في سيدني وأسباب الجريمة لم تتضح بعد

قتل اللبناني كليم صليبا (من بلدة بان الشمالية) في منزله في منطقة شيري بروك شمال غرب ​سيدني​.

وأوضحت ​الشرطة الاسترالية​ أن رجلين اقتحما منزل صليبا (86 عاما) فقتلاه حين حاول الدفاع عن زوجته (84 عاما) خلال الجريمة التي وقعت بعد منتصف ليل امس.

ولم تتضح حتى ​الساعة​ أسباب الجريمة فيما تحاول الشرطة القبض على الفاعلين.