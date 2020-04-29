مقتل لبناني في سيدني وأسباب الجريمة لم تتضح بعد

قتل اللبناني كليم صليبا (من بلدة بان الشمالية) في منزله في منطقة شيري بروك شمال غرب سيدني.
وأوضحت الشرطة الاسترالية أن رجلين اقتحما منزل صليبا (86 عاما) فقتلاه حين حاول الدفاع عن زوجته (84 عاما) خلال الجريمة التي وقعت بعد منتصف ليل امس.
ولم تتضح حتى الساعة أسباب الجريمة فيما تحاول الشرطة القبض على الفاعلين.
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