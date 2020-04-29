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مقتل لبناني في سيدني وأسباب الجريمة لم تتضح بعد

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قتل اللبناني كليم صليبا (من بلدة بان الشمالية) في منزله في منطقة شيري بروك شمال غرب ​سيدني​.

وأوضحت ​الشرطة الاسترالية​ أن رجلين اقتحما منزل صليبا (86 عاما) فقتلاه حين حاول الدفاع عن زوجته (84 عاما) خلال الجريمة التي وقعت بعد منتصف ليل امس.

ولم تتضح حتى ​الساعة​ أسباب الجريمة فيما تحاول الشرطة القبض على الفاعلين.

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