نقيب الاطباء: خطر كورونا لا زال حاسما امامنا ولا قدرة لنا على مواجهته اذا تفشى بسرعة

اشار نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ الى ان نجاحنا لا يعني اننا انتقالنا الى مرحلة الامان، وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية، لان عدم لالتزام يشكل خطرا ويطيح بنجاح الخطة التي عملت على حماية صحة المواطنين، واكد ان العلاج يكمن في التدابير الوقائية لانه لا قدرة لنا على مواجهة الوباء اذا تفشى بسرعة كبيرة، ودعا الجميع الالتزام بوعي ومسؤولية والتقيد بالتدابير الوقائية وتحاشي التجمعات.

اضاف في ​مؤتمر صحفي​، "نحن مع حرية الراي شرط عدم تعريضنا لمخاطر صحية، وخطر ​كورونا​ لا زال حاسما امامنا، وتداعياته الاجتماعية يضاهي ​الوضع الاقتصادي​ المأزوم، ويجب التعاون كي نخرج من هذا الخطر الدائم الجاسم امامنا والا نحن امام مشكلة كبيرة.