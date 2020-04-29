أمن الدولة أعاد فتح معمل حلويات في الرميلة

قامت دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - مكتب ​الشوف​، بمؤازرة مفتشين من ​وزارة الإقتصاد​، بناء لإشارة قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ القاضي زياد مكنا، بفض الأختام وإزالة الشمع الأحمر عن ابواب معمل حلويات في ​بلدة الرميلة​ الذي يستثمره السوري موسى شحادة العوض، والذي كان تم ختمه بالشمع الأحمر من قبل المديرية العامة لأمن الدولة منذ حواليى شهرين، وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص وبعد فتح المعمل تم تلف البضائع المنتهية الصلاحية التي كانت في داخله".

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