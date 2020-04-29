الوزير المجذوب التقى وفدا من متعاقدي اللبنانية

إجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ الدكتور ​طارق المجذوب​ مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في ​الجامعة اللبنانية​ ، الذين نفذوا اعتصاما أمام مدخل الوزارة مطالبين بالتفرغ ، واطلع منهم على مطلبهم بتسريع البت بالملف، ووعدهم بالمتابعة لإيصال كل مستحق إلى حقه.

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