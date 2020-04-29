طقس الغد غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ادارة ​الطيران المدني​ ان يكون ​الطقس​ غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار ​درجات الحرارة​، كما يتكون بعض ​الضباب​ المحلي على المرتفعات.وجاء في ​النشرة​ الاتي:



- الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المحلية في ​البقاع الشمالي​.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استقرار درجات الحرارة، كما يتكون بعض الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات والذي يتزايد كثافته بدءا من بعد الظهر ليطال مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا سرعتها بين 10 و30 كم/س، تتحول الى متقلبة ضعيفة ليلا.

- الانقشاع: جيد اجمالا، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة ​النسبية​ على الساحل: بين 60 و85%.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:05,52 ساعة غروب الشمس: 19,09.

