النشرة: فريق من وزارة الصحة أجرى فحوصات عشوائية بالنبطية للكشف على مصابي كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنّ "فريقًا طبيًّا من ​وزارة الصحة العامة​ أجرى فحوصات "PCR" عشوائيّة للكشف على المصابين بفيروس "كورونا" في منطقة النبطية، في إطار الفحوصات العشوائيّة الّتي تُجرى في معظم المناطق اللبنانية.

وأوضح أنّ "فريقين من الوزارة توزّعا على مراكز أُعدّت خصيصًا لأخذ العيّنات العشوائيّة في بلدات حبوش، كفرتبنيت، زبدين، جباع، الكفور، تول، أنصار، القصيبة ومدينة النبطية، بالتعاون مع بلدياتها وبالتنسيق مع رئيس مصلحة الصحة في وزارة الصحة في النبطية علي عجرم وحضوره، ومواكبة طبيب القضاء بشار شميساني وعناصر من "​الهيئة الصحية الإسلامية​" و"​الصليب الأحمر اللبناني​" و"​كشافة الرسالة​ الإسلامية". ولفت إلى أنّه "تمّ أخذ 400 عيّنة عشوائيّة من المناطق المذكورة".