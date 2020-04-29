أفاد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قال ان لديه 20.8 مليار دولار، ويوجد 5 مليار دين بالدولار على الدولة، و8 مليار على ​المصارف​، ما مجموعه حوالي 34 مليار دولار، أما ودائع المصارف لديه التي هي أموال للناس فتبلغ 84 مليار دولار، سائلاً: "هل له أن يخبرنا أين فارق الـ 50 مليار دولار؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر درغام: هل لرياض سلامة ان يخبرنا أين فارق ال 50 مليار دولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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