أبو الحسن بحث مع مجلس الإنماء والإعمار أموراً إنمائية

زار أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مجلس الإنماء والإعمار حيث التقى رئيسه المهندس نبيل الجسر بحضور مفوض الحكومة لدى المجلس الدكتور وليد صافي، وتناول البحث أموراً إنمائية مهمة لا سيما بعد الجلسة التشريعية الأخيرة وما نتج عنها من إقرار القانون الذي يجيز للحكومة إنشاء نفق وطريق بيروت البقاع.
وأبدى أبو الحسن ملاحظاته على المشروع التي عرضها في جلسات المجلس، لا سيما منها الأخذ بعين الإعتبار أن تكون الكلفة أقل والفائدة أكثر، وأن تأخذ بعين الإعتبار مصالح أبناء منطقة المتن الجنوبي لجهة تمكنهم من إستخدام هذه الطريق ما يسهم في تخفيف أعباء ومخاطر الإنتقال من والى العاصمة بيروت، وتحقيق مبدأ الإنماء المتوازن بما يعزز صمود الأهالي بالريف عوضاً عن الانتقال والسكن في العاصمة
كما جرى البحث في ملفات إنمائية مختلفة تهم أهالي المنطقة.
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