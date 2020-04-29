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أبو الحسن بحث مع مجلس الإنماء والإعمار أموراً إنمائية

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زار أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ ​مجلس الإنماء والإعمار​ حيث التقى رئيسه المهندس ​نبيل الجسر​ بحضور مفوض ​الحكومة​ لدى المجلس الدكتور وليد صافي، وتناول البحث أموراً إنمائية مهمة لا سيما بعد ​الجلسة التشريعية​ الأخيرة وما نتج عنها من إقرار القانون الذي يجيز للحكومة إنشاء نفق وطريق ​بيروت​ ​البقاع​.

وأبدى أبو الحسن ملاحظاته على المشروع التي عرضها في جلسات المجلس، لا سيما منها الأخذ بعين الإعتبار أن تكون الكلفة أقل و​الفائدة​ أكثر، وأن تأخذ بعين الإعتبار مصالح أبناء ​منطقة المتن​ الجنوبي لجهة تمكنهم من إستخدام هذه الطريق ما يسهم في تخفيف أعباء ومخاطر الإنتقال من والى العاصمة بيروت، و​تحقيق​ مبدأ الإنماء المتوازن بما يعزز صمود الأهالي بالريف عوضاً عن الانتقال والسكن في العاصمة

كما جرى البحث في ملفات إنمائية مختلفة تهم أهالي المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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