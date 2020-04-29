أبو الحسن بحث مع مجلس الإنماء والإعمار أموراً إنمائية

زار أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​ ​مجلس الإنماء والإعمار​ حيث التقى رئيسه المهندس ​نبيل الجسر​ بحضور مفوض ​الحكومة​ لدى المجلس الدكتور وليد صافي، وتناول البحث أموراً إنمائية مهمة لا سيما بعد ​الجلسة التشريعية​ الأخيرة وما نتج عنها من إقرار القانون الذي يجيز للحكومة إنشاء نفق وطريق ​بيروت​ ​البقاع​.

وأبدى أبو الحسن ملاحظاته على المشروع التي عرضها في جلسات المجلس، لا سيما منها الأخذ بعين الإعتبار أن تكون الكلفة أقل و​الفائدة​ أكثر، وأن تأخذ بعين الإعتبار مصالح أبناء ​منطقة المتن​ الجنوبي لجهة تمكنهم من إستخدام هذه الطريق ما يسهم في تخفيف أعباء ومخاطر الإنتقال من والى العاصمة بيروت، و​تحقيق​ مبدأ الإنماء المتوازن بما يعزز صمود الأهالي بالريف عوضاً عن الانتقال والسكن في العاصمة

كما جرى البحث في ملفات إنمائية مختلفة تهم أهالي المنطقة.