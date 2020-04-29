ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، أنّ "استكمالًا للحملة الّتي أطلقها رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ لمواجهة فيروس "كورونا"، وصلت العيادة الطبيّة النقّالة إلى بلدة أبلح، حيث أُجريت فحوصات واستشارات طبيّة عدّة في البلدة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التشديد على أهميّة الوقاية والتزام المنازل، بالإضافة إلى التضامن والتكافل بمواجهة هذا العدو الخفي".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وصول العيادة الطبية النقالة إلى أبلح وإجراء فحوصات واستشارات طبية عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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