وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 721

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي "تسجيل 4 ​حالات​ جديدة مُصابة بفيروس "​كورونا​" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 721 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة واحدة بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتةً إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس استقرّ عند 150، وكما استقرّ عدد الوفيات على 24 حالة، إذ لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1509 فحص "كورونا" للمقيمين، و58 فحصًا للوافدين".