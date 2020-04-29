النشرة: قطع الطريق الدولي عند مستديرة دورس في بعلبك للمطالبة بالعفو العام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، بأنّ "لجنة ​العفو العام​ قطعت الطريق الدولي عند مستديرة دورس في بعلبك بالاتجاهين، وسط إجراءات أمنية مشدّدة للجيش اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​، وقد تمّ تحويل السير باتجاه دورس البلدة"، لافتًا إلى أنّ "المشاركين رفعوا شعارات تؤكّد عدم ترك الساحات إلّا بالعفو العام، وتُندّد بخروج العميل والإبقاء على أولادنا في السجون".

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