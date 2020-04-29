وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويت​ية عبدالله السند، أنّه "تمّ تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة إلى 3740، فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الفيليبينية يبلغ من العمر 57 عامًا، كان يتلقّى الرعاية الطبيّة اللّازمة في العناية المركّزة منذ ستة أيام".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "عدد الحالات المرتبطة بالسفر هي 2، وأنّ الحالات المخالطة لحالات تأكّدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 294 حالة، في حين أنّ الحالات المصابة الّتي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ 4 حالات، وهي لمواطنين كويتيّين".