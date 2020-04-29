الصحة المغربية: 37 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 4289

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 37 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 4289 حالة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 890 حالة، بعد تماثل 112 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 167"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعَدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 27787 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيةّ الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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