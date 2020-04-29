كشف المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1073 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 93 ألفًا و657 حالة لغاية الآن، بينهم 2965 في وضع حرج".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73 ألفًا و791 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 80 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5957 شخصًا"، لافتًا إلى أنّ "453 ألفًا و386 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 93657 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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