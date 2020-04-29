الصحة الإيرانية: 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 93657

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحّة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1073 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 93 ألفًا و657 حالة لغاية الآن، بينهم 2965 في وضع حرج".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73 ألفًا و791 شخصًا لغاية الآن، ولكن توفي 80 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5957 شخصًا"، لافتًا إلى أنّ "453 ألفًا و386 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتّى الآن".