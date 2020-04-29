روحاني: عدم وضوح نهاية "كورونا" يتطلب منا شحذ همم المجتمع للعمل والنشاط

ركّز الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، على أنّ "عدم وضوح نهاية لفيروس "كورونا" يتطلّب منّا شحذ همم المجتمع للعمل والنشاط وكسب العلم والتحلّي بالأمل، وأن نتعامل وكأنّ هذا الفيروس سيبقى بين الناس مدّة طويلة".

وأكّد في كلمته أمام جلسة مجلس الوزراء، "ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحيّة والاستمرار بالعمل والإنتاج في إطار الحيطة والحذر اللّازمَين لمواجهة انتشار الفيروس"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا نقول ابقوا في بيوتكم، واليوم نقول ابقوا فيها عند الضرورة".

وحول تقسيم إيران إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء، أوضح روحاني أنّ "هذا لا يعني أنّ المناطق البيضاء تترك الالتزام بالتعليمات الصحيّة، وإنّما عليها الالتزام أكثر بهذه التعليمات لتحافظ على نظافتها من الفيروس"، مشدّدًا على أنّ "إيران تفتخر بأنّها قادرة على تصدير العدّة الطبيّة (kit) لتشخيص الإصابة بـ"كورونا"، وأنّ شعبنا لا يشعر بالانهزام ولا الحزن والأسى، وقد أثبت الآن قدراته وطاقاته العلميّة".