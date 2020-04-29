اردوغان لترامب: تركيا ستواصل كل أشكال التضامن مع أميركا بصفتها شريكا موثوقا وقويا لها

تمنّى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، في رسالة بعثها إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مرفقة مع المساعدات الطبيّة الّتي قدمتها ​تركيا​ إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ لمكافحة وباء "​كورونا​"، أن "تسهم هذه المساعدات المتواضعة في دعم كفاحكم ضدّ الوباء وتعافي مواطنيكم المصابين بـ"كورونا".

وأكّد أنّ "تركيا ستواصل أشكال التضامن كافّة باعتبارها شريكًا موثوقًا وقويًّا للولايات المتحدة"، لافتًا إلى أنّ "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهميّة مواصلة التحالف التركي- الأميركي والتعاون بأقوى صورة". وركّز على "أنّني أؤمن بأنّنا سنتقدّم بقوّة نحو المستقبل في مجال الصحّة العامّة، بفضل الدروس الّتي استخلصناها من مكافحة هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها".

وأعرب اردوغان عن أمله في أن "يدرك ​الكونغرس​ والإعلام الأميركي مستقبلًا بشكل أفضل الأهميّة الاستراتيجيّة لعلاقاتنا بتأثير هذا التضامن الّذي أظهرناه خلال الوباء"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نشكّ في أنّ الشعب الأميركي سيتحلّى بالحكمة اللّازمة ليتجاوز في أقرب وقت هذه الأزمة الّتي تختبرنا جميعًا".