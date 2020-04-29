143 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 2274

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 42 حالة لعمانيّين، و100 وحالة واحدة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 2274 حالة، وعدد الوفيات 10".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "364 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".