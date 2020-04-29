ألمانيا تمدد حتى منتصف يونيو تحذيرها من السفر عالمياً

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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء أن ألمانيا مددت حتى منتصف حزيران/يونيو توصيتها بعدم السفر في رحلات إلى الخارج بسبب تفشي وباء كوفيد-19. وصرّح الوزير في مؤتمر صحافي في برلين "لم نصل بعد إلى حيث يمكننا أن ننصح فيها بالسفر من دون مخاوف (إلى الخارج) لذلك من الضروري تمديد التحذير من السفر عبر العالم حتى منتصف يونيو".

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